В Бишкеке прошел турнир юных таэквондистов

В спортзале учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 62 в Бишкеке прошел турнир по таэквондо среди детей, посвященный Дню защитника Отечества.

Как сообщил президент Академии таэквондо (WTF) КР Убайдула Тохтурбаев, в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов первого дивизиона из столичных клубов, а также из южного отделения Академии таэквондо.

"Турнир прошел на высоком организационном уровне. Спортсмены продемонстрировали зрелое мастерство, зрелищные поединки, волю и упорство к победе. Даже самые маленькие таэквондисты Академии стремились к победе, применяли все наработанные приемы и удары, отстаивая честь своей школы", - сообщил он.

По итогам турнира победителями стали Арсен Момуналиев, Актан Бейшекеев, Руслан Крепких, Владимир Сафлютин, Алихан Курбанов, Лопатко Анастасия, Амир Ильясов, Атай Арстанбеков, Адилет Мамытов, Жолдош Ибраимжанов, Изат Эшеналиев, Халима Ибраева и Фариз Сабитов.

По словам Тохтурбаева, впереди у воспитанников Академии крупные турниры, в том числе международные. В мае планируется провести в Бишкеке соревнования с участием спортсменов из 5-6 стран ближнего и дальнего зарубежья. В том же месяце состоится крупный турнира класса "А" в Казахстане. Большим составом в марте Академия примет участие и в международных состязаниях "Олимпийские надежды" в Челябинске (Россия).