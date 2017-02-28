В Испании женщины проводят публичную голодовку из-за домашнего насилия

В Испании несколько женщин объявили голодовку из-за участившихся случаев насилия в семье. Свой протест они выражают публично на центральной площади Мадрида, передает Росбалт.

С начала года от рук своих партнеров, по официальным данным, погибли 16 женщин. В Испании данной теме уделяют повышенное внимание. О каждом случае убийства сообщают центральные каналы телевидения и крупнейшие газеты.

О семейном насилии говорят и в конгрессе. В 2004 году в стране был принят специальный Закон "Об общих мерах защиты от гендерного насилия". Он не только ужесточил наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, но и предусмотрел введение целого комплекса мер, направленных на предотвращение преступлений.

В частности, открыта специальная "горячая линия", по всей стране работают центры помощи женщинам, были созданы отдельные подразделения в полиции и прокуратуре, которые занимаются только этой проблемой. Но, по мнению голодающих женщин, сделано недостаточно.

Голодовка продолжается 18 дней. Сначала в ней принимали участие восемь человек, сейчас осталось четверо.