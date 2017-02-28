Водитель, выбирай альтернативный путь движения. К нам едет Путин

Согласно официальной информации от ГУВД г. Бишкека 28 февраля в связи с официальным визитом в столицу Кыргызстан президента Российской Федерации Владимира Путина будет перекрыто движение на некоторых улицах.

Автотранспортное движение будет ограничено с 11.00 до 20.00 по улице Фучика от въезда в город до проспекта Жибек Жолу, проспект Жибек Жолу в восточном направлении от улицы Фучика до бульвара Молодой Гвардии, бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй, проспект Чуй от проспекта Манаса и далее по улице Абдрахманова до улицы Фрунзе, проспект Манаса вверх до государственной резиденции. Также будет ограничено движение по периметру вокруг гостиницы Hayatt.

В столичном ГУВД просят водителей отнестись с пониманием к возникшим неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.