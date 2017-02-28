Рецидивист вновь попытался сбыть наркотики общим весом более 1 кг

Оперуполномоченными отдела по раскрытию разбойных нападений Уголовного розыска УВД г. Ош задержан распространитель наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Накануне в южной столице правоохранители провели спецоперацию по задержанию лица, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. На одной из улиц города оперативники остановили автомашину марки "БМВ", при проверке которой у пассажира, уроженца Алайского района, проживающего в г. Бишкек А.Т., 1975 г.р., обнаружен подозрительный пакет, в котором находились вещества, имеющие резкий специфический запах.

При дальнейшем осмотре из пакета изъяты две прессованные пластины в виде книг с веществом коричневого цвета, а также спрессованные брикеты размером со спичечный коробок. Экспертизой установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством (гашиш) общим весом 1 кг 116 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, который ранее был судим за совершение аналогичного преступления, был водворен в ИВС. Постановлением суда в отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.

Расследование продолжается.