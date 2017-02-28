Легкомоторный самолет упал на жилые дома в Калифорнии

По меньшей мере один человек погиб и четыре пострадали в результате падения легкомоторного самолета на жилые дома в городе Риверсайд в штате Калифорния, передает Интерфакс со ссылкой на Los Angeles Times.

Сообщается, что на борту воздушного судна было четыре человека. Самолет вылетел из муниципального аэропорта Риверсайда и направился в Сан-Хосе, однако начал терять высоту через несколько минут после взлета и упал на частный дом, вызвав пожар. Почти сразу огонь перекинулся на соседнее здание.

На месте происшествия работают пожарные, однако потушить возгорание пока не удается. О состоянии пострадавших не сообщается.