Легкомоторный самолет упал на жилые дома в Калифорнии

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По меньшей мере один человек погиб и четыре пострадали в результате падения легкомоторного самолета на жилые дома в городе Риверсайд в штате Калифорния, передает Интерфакс со ссылкой на Los Angeles Times.

Сообщается, что на борту воздушного судна было четыре человека. Самолет вылетел из муниципального аэропорта Риверсайда и направился в Сан-Хосе, однако начал терять высоту через несколько минут после взлета и упал на частный дом, вызвав пожар. Почти сразу огонь перекинулся на соседнее здание.

На месте происшествия работают пожарные, однако потушить возгорание пока не удается. О состоянии пострадавших не сообщается.

URL: http://www.vb.kg/356035
Теги:
США
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