Около 2 тысяч милиционеров будут следить за порядком во время визита Путина

Около двух тысяч сотрудников милиции будут следить за общественным порядком в столице во время визита президента России Владимира Путина. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.

"Во время визита за общественным порядком будут следить около двух тысяч милиционеров. В основном будет оцеплена территория вдоль трассы", - сказали в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в Бишкек с официальным визитом прибывает российский президент. Бишкек станет последним пунктом в центральноазиатском турне Путина. 26 и 27 февраля он провел встречи в Нурсултаном Назарбаевым в Астане и Эмомали Рахмоном в Душанбе.

В Бишкеке Атамбаев и Путин обсудят весь спектр двусторонних кыргызско-российских отношений, ход реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего взаимодействия по всему комплексу вопросов сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Отметим, примерно в это же время возле здания ГКНБ продолжится митинг сторонников Омурбека Текебаева.