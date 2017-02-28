Футбол: сегодня "Дордой" сыграет за выход в групповой этап Кубка АФК

Сегодня, 28 февраля, бишкекский "Дордой" сыграет ответный матч с таджикистанским "Хосилотом" в рамках квалификации Кубка АФК. Матч пройдет на Центральном республиканском стадионе Душанбе (Таджикистан).

Как сообщили в футбольном клубе "Дордой", на предматчевом совещании представителей футбольных клубов "Дордой" и "Хосилот" было решено, что бишкекчане сыграют в ответном поединке в желто-синей форме, а хозяева выйдут на поле в футболках черного цвета.

Напомним, в первом матче, прошедшем 21 февраля на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева в Оше, "Дордой" добился победы с минимальным счетом 1:0 над "Хосилотом". Ответный матч решит судьбу одной путевки в групповой раунд Кубка АФК.