Когда очень нужно покинуть страну. Кыргызстанец предъявил чужой паспорт ГПС

На контрольно-пропускном пункте "Акжол-автодорожный" за нарушение госграницы задержали гражданина Кыргызстана, направлявшегося в Казахстан.

По сообщению пресс-службы, 27 февраля при прохождении паспортного контроля гражданин М.Г., 1987 г.р., предъявил чужой паспорт (ID card). Однако пограничники заподозрили неладное. Оказалось, что задержанному было запрещено покидать пределы республики в связи с неисполнением им судебных обязательств.

"К нам от судебных органов поступает информация. В отношении него была получена информация, что он не должен покидать страну. Мы задержали его и передали в ГКНБ, теперь они будут разбираться", - сказала сотрудник пресс-службы ГПС КР Сажира Чоколоева.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

Однако, по сообщению чекистов, в настоящее время предоставить информацию о судебных обязательствах невозможно, так как ведется расследование. Стоит отметить, что это уже второй случай попытки покинуть страну. Вчера также гражданин Кыргызстана пытался вылететь в Москву по чужому паспорту.