Футбол: в этом году Кыргызстан примет отборы трех чемпионатов Азии

135  0
Гулиза Авазова

В этом году в Кыргызстане пройдут отборочные матчи трех чемпионатов Азии по футболу.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в частности первыми пройдут отборочный турнир молодежного чемпионата Азии U-23 (до 23-х лет), которые запланированы с 15 по 27 июля. Жеребьевка группового этапа пройдет 17 марта в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре (Малайзия). Всего заявку на участие подали 42 сборные, которые будут разделены на две зоны.

Спустя два месяца в Кыргызстане пройдет отборочный этап юношеского чемпионата Азии U-16 (до 16 лет). Этот турнир намечен с 16 по 24 сентября, а жеребьевка пройдет 21 апреля. В квалификации примут участие 46 команд в двух зонах.

Хозяевами отборочного турнира чемпионата Азии-2018 (U-19) также стали Таджикистан, Иран, Катар и Саудовская Аравия.

Помимо этого с 31 октября по 8 ноября в стране пройдет отборочный турнир чемпионата Азии среди команд, составленных из игроков до 19 лет. За путевки в финальную часть поборются 44 команды. В западной зоне – 23 команды, а в восточной - 21 сборная. Жеребьевка состоится 21 апреля.

URL: http://www.vb.kg/356041
Теги:
футбол, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  