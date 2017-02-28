Футбол: в этом году Кыргызстан примет отборы трех чемпионатов Азии

В этом году в Кыргызстане пройдут отборочные матчи трех чемпионатов Азии по футболу.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в частности первыми пройдут отборочный турнир молодежного чемпионата Азии U-23 (до 23-х лет), которые запланированы с 15 по 27 июля. Жеребьевка группового этапа пройдет 17 марта в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре (Малайзия). Всего заявку на участие подали 42 сборные, которые будут разделены на две зоны.

Спустя два месяца в Кыргызстане пройдет отборочный этап юношеского чемпионата Азии U-16 (до 16 лет). Этот турнир намечен с 16 по 24 сентября, а жеребьевка пройдет 21 апреля. В квалификации примут участие 46 команд в двух зонах.

Хозяевами отборочного турнира чемпионата Азии-2018 (U-19) также стали Таджикистан, Иран, Катар и Саудовская Аравия.

Помимо этого с 31 октября по 8 ноября в стране пройдет отборочный турнир чемпионата Азии среди команд, составленных из игроков до 19 лет. За путевки в финальную часть поборются 44 команды. В западной зоне – 23 команды, а в восточной - 21 сборная. Жеребьевка состоится 21 апреля.