Ряды "Хизб ут-Тахрира" редеют. На юге страны задержали радикалов

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ВБ

В Джалал-Абадской области 24 февраля сотрудниками 10-го управления проведены обыски по месту жительства активных членов РЭО "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщают в МВД КР.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых лиц были обнаружены и изъяты 38 книг, 16 DVD дисков, 4 рукописных тетрадей, 33 листовки, листовка карты с обозначением, телефон и флешкарты с материалами запрещенной религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Изъятая литература и другие материалы в качестве вещественных доказательств переданы в следственные органы, назначена необходимая судебно-теологическая экспертиза. В настоящее время ведется следствие.

В МВД отмечают: там, где проводились обыски, проживают граждане К.М., 1966 г.р., У.П., 1969 г.р. и К.М., 1970 года рождения, все они ранее были судимы за совершение аналогичного преступления и являются активными членами РЭО "Хизб ут-Тахрир".

URL: http://www.vb.kg/356042
Теги:
Джалал-Абадская область, Сузакский район, МВД, Хизб ут-Тахрир
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