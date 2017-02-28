Как не попасть в черный список? Основные статьи запрета на въезд в РФ

С появлением миграционных черных списков трудовые мигранты начали задавать множество вопросов. Ведь попасть в него достаточно легко, а вот выйти - значительно тяжелее. Так как быть тем, кто зарабатывает на жизнь, работая за рубежом? Частично эту проблему решило приложение, которое было разработано специально для мигрантов. Но не у каждого есть смартфон и не каждый осведомлен о наличии такой программы.

Всего на сегодняшний день в черном списке находится около 110 тысяч граждан КР. Давайте взглянем, по каким статьям им дан запрет и как не получить запрет на въезд в РФ.

Более 44 тысяч человек попали под статью 27 пункт 2 федерального Закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, - в течение пяти лет со дня административного.

Согласно этой статье на граждан налагается запрет на въезд в Россию на 5 лет.

Вторым по количеству запретов является пункт 8 статьи 26 - более 43 тысяч человек.

В период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации не выехали из РФ до истечения тридцати суток со дня окончания срока временного пребывания, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию Российской Федерации по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника, проживающего в Российской Федерации, либо вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) или иных явлений стихийного характера, - в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации.

Просрочка пребывания в РФ может стоить нарушителю 3 лет запрета.

Почти 15 тысячам гражданам КР запрещен въезд на территорию РФ по статье 26 пункта 4.

Неоднократно (два и более раз) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение административного правонарушения на территории Российской Федерации, - в течение трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности.

Более 10 тысячам человек запрещен въезд в Россию по той же статье, но за пункт 2.

Сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в Российской Федерации.

За ложную информацию можно получить запрет на въезд в РФ от 3 до 10 лет.

Более 3 тысяч кыргызстанцев не могут въехать в РФ из-за статьи 7 пункта 2.

В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, в том числе если этот гражданин включен в список граждан Соединенных Штатов Америки, которым запрещается въезд в Российскую Федерацию.

Такой запрет длится от 5 до 10 лет. В определенных случаях запрет въезда по этой статье может быть бессрочным.

Всего в России существует 6 органов, которые могут установить запрет - Министерство юстиции РФ, Госнаркоконтроль, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, МВД РФ, ФСБ и Федеральное медико-биологическое агентство.

Также ожидается, что в 2017 году добро на въезд получат 44 тысячи человек.