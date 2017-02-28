Кыргызстанские дипломаты в Индии решили встать за прилавки на базаре

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ВБ

26 февраля Посольство КР в Индии приняло участие в ежегодном 28-м международном благотворительном базаре с участием представителей более 40 дипломатических миссий, аккредитованных в Индии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Павильон посольства презентовал Кыргызскую Республику изделиями традиционных промыслов и ремесел: войлочные сувениры в виде кукол, кураки, шарфы и шали, картины, украшения, игрушки.

Особый интерес у покупателей вызвали сладости, приготовленные из кыргызского ореха, меда, изюма, фисташек, чернослива, кураги, которые также отдельно были представлены на выставке в большом ассортименте.

Посетителям мероприятия также раздавались туристические брошюры о Кыргызстане.

Как отметили в диппредставительстве, у участников мероприятия, а также гостей выставки была уникальная возможность познакомиться с культурой различных стран поближе и внести свой вклад в дело оказания благотворительной помощи одному из детских учреждений страны пребывания.

URL: http://www.vb.kg/356045
Теги:
выставка, Индия, МИД
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