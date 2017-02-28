Дзюдоист Юрий Краковецкий стал пятым на турнире Гран-при в Германии

Дзюдоист сборной Кыргызстана Юрий Краковецкий занял пятое место на турнире серии Гран-при в Дюссельдорфе (Германия).

Как сообщает официальный сайт состязаний, в соревнованиях принимали участие спортсмены из 49 стран. Отметим, в рамах турнира разыгрывались по семь комплектов медалей среди женщин и мужчин.

Кыргызстан представляли трое дзюдоистов, и лучший результат среди них у Краковецкого, который выступает в тяжелом весе свыше 100 кг.

Кыргызстанец стартовал с 1/8 финала, где одержал две победы над спортсменами из Украины и Боснии и Герцеговины, однако схватку за выход в финал уступил японскому дзюдоисту Хисаёши Хирасаве. Затем он боролся за третье место с Барна Бор из Венгрии и, уступив ему, занял пятое место.

Также на этом турнире выступал легионер Отар Бестаев, который занял седьмое место, а третий кыргызстанец Фарух Булекулов уступил стартовую схватку и выбыл в начале соревнований.