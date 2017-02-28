Депутатам озвучили причины, по которым они могут пропустить заседания ЖК

Сегодня, 28 февраля, комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша обсудили вопросы посещения депутатами заседаний парламента.

Как отметила председатель Асель Кодуранова, согласно регламенту они могут пропустить заседание по причине временной нетрудоспособности, отпуска по беременности или по усыновлению ребенка, отпуска без сохранения заработной платы, а также по разным семейным причинам, в том числе из-за смерти близких родственников.

В связи с этим несколько депутатов озвучили свои причины отсутствия. В частности, Кубанычбек Нурматов отсутствовал на заседаниях в связи с гибелью и похоронами брата, а Алтынай Омурбекова в связи со смертью и похоронами дедушки. Помимо этого, Курманкул Зулушев также не смог присутствовать на заседании из-за похорон, с которых он не смог вовремя приехать из-за плохих дорог в регионах.

Депутат Исхак Масалиев предложил признать причины отсутствия депутатов уважительными. С этим согласились и остальные.

Представитель СДПК Осмонбек Артыкбаев считает, что депутат не всегда сидит на заседании или кабинете, так как он участвует в различных конференциях, на круглых столах. "Конечно, я согласен, депутаты, пропускающие без уважительных причин заседания, должны нести ответственность", - добавил он.

В поддержку коллег выступила Кодуранова, которая отметила, что у нее часто спрашивают журналисты, почему в зале заседаний сидят только 8 или 10 депутатов. "Я им объясняю, если депутата нет в зале заседаний, это не означает, что его нет на работе. В это время он принимает людей, ездит на круглые столы и участвует в рабочих группах. А во время рассмотрения важных вопросов депутаты присутствуют на заседаниях", - сказала она.