Похищенный во время апрельских событий пулемет Калашникова возвращен

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ВБ

Кыргызстанец добровольно сдал милиции пулемет Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 27 февраля в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД КР обратился 20-летний И.Ы., который решил добровольно сдать пулемет Калашникова и 19 боевых патронов калибра 7,62 мм.

Со слов мужчины, оружие найдено близ села Байтик Аламудунского района.

Согласно базе данных МВД КР, пулемет был похищен у сотрудника Специального отряда быстрого реагирования во время событий 2010 года в городе Таласе.

В настоящий момент проводятся соответствующие проверки.

URL: http://www.vb.kg/356048
Теги:
апрельские события, оружие, МВД
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