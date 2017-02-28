Икрамидин Айткулов: Омурбека Текебаева заключили под стражу вполне законно

Первомайский суд заключил лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева под стражу, потому что он, во-первых, обвиняется в совершении серьезных преступлений, во-вторых, против него имеются конкретные показания с доказательствами. Такое мнение высказал известный адвокат Икрамидин Айткулов.

Отметим, вчера Первомайский суд избрал меру пресечения в отношении Текебаева в виде заключения под стражу на 2 месяца в СИЗО ГКНБ.

По мнению Айткулова, непонятно, почему атамекеновца должны отпустить на свободу после предъявления серьезных обвинений.

"В отношении Омурбека Текебаева возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", что относится к разряду тяжких преступлений, и по "Коррупции", что относится к разряду особо тяжких. По второй уже есть конкретные люди, которые дают показания. Под стражу берут и по менее тяжким преступлениям, почему в отношении Текебаева должно быть особое отношение? Я считаю, все должно быть в рамках закона", - сказал он.

Также Икрамидин Айткулов отметил, что люди, вышедшие на митинг в защиту политика, являются его родственниками, друзьями и знакомыми.

"Там всего-то 200-300 человек. Ну плюс добавили тех, кого подкупили, чтобы те кричали. Вообще, когда люди начинают перекрывать дороги, это считается неправомерным действием, за которые надо строго наказывать. У нас правоохранительные органы достаточно лояльно относятся к таким вещам. Хотя, по закону, за подобные действия необходимо наказывать как минимум в административном порядке. То есть на месте, если кто-то перекрывает дорогу, бросается на сотрудника милиции или вламывается в здание суда, нужно составить протокол. Надо быть жестче, но в рамках закона", - добавил юрист.

Также Икрамидин Айткулов сообщил, что меру пресечения суд по закону избирает в закрытом режиме.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила в отношении политика уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество". 26 февраля он был задержан в аэропорту "Манас".