Икрамидин Айткулов: Омурбека Текебаева заключили под стражу вполне законно

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ВБ

Первомайский суд заключил лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева под стражу, потому что он, во-первых, обвиняется в совершении серьезных преступлений, во-вторых, против него имеются конкретные показания с доказательствами. Такое мнение высказал известный адвокат Икрамидин Айткулов.

Отметим, вчера Первомайский суд избрал меру пресечения в отношении Текебаева в виде заключения под стражу на 2 месяца в СИЗО ГКНБ.

По мнению Айткулова, непонятно, почему атамекеновца должны отпустить на свободу после предъявления серьезных обвинений.

"В отношении Омурбека Текебаева возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", что относится к разряду тяжких преступлений, и по "Коррупции", что относится к разряду особо тяжких. По второй уже есть конкретные люди, которые дают показания. Под стражу берут и по менее тяжким преступлениям, почему в отношении Текебаева должно быть особое отношение? Я считаю, все должно быть в рамках закона", - сказал он.

Также Икрамидин Айткулов отметил, что люди, вышедшие на митинг в защиту политика, являются его родственниками, друзьями и знакомыми.

"Там всего-то 200-300 человек. Ну плюс добавили тех, кого подкупили, чтобы те кричали. Вообще, когда люди начинают перекрывать дороги, это считается неправомерным действием, за которые надо строго наказывать. У нас правоохранительные органы достаточно лояльно относятся к таким вещам. Хотя, по закону, за подобные действия необходимо наказывать как минимум в административном порядке. То есть на месте, если кто-то перекрывает дорогу, бросается на сотрудника милиции или вламывается в здание суда, нужно составить протокол. Надо быть жестче, но в рамках закона", - добавил юрист.

Также Икрамидин Айткулов сообщил, что меру пресечения суд по закону избирает в закрытом режиме.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила в отношении политика уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество". 26 февраля он был задержан в аэропорту "Манас".

URL: http://www.vb.kg/356050
Теги:
Икрамидин Айткулов, Омурбек Текебаев, СИЗО
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Комментарии
Айбек Толенов
28.02.2017, 12:39
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Видать сильно по башке в прошлый раз треснули...

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Доктор Сальватор
28.02.2017, 12:59
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Айбек Толенов

Видать сильно по башке в прошлый раз треснули...

Что намекать изволите?

Нормальное высказывание юриста.

ОПГ Ата-Мекен следствием крутить-вертеть умеет. Шельмуют дознание, похищают улики, скрывают доказательства. Так что все верно.

В клетку на время следствия. Желательно бы еще добавить пару-тройку пройдох.

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