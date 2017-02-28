Россия завершит оснащение пунктов пропуска и фитосанитарных лабораторий

65  0
ВБ

Председатель Государственной таможенной службы КР Азамат Сулайманов и глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин сегодня, 28 февраля, посетили Республиканский центр ветеринарной диагностики и экспертизы государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР.

Владимир Булавин напомнил, что в 2015 году было заключено соглашение на обустройство пунктов пропуска и фитосанитарных лабораторий Кыргызстана в рамках Евразийской интеграции.

"Был разработан график работы. Необходимо обустроить 9 автомобильных пунктов пропуска, 4 железнодорожных и два авиационных пункта пропуска соответственно и 15 лабораторий. Сегодня мы посетили Республиканский центр ветеринарной диагностики и экспертизы, в которой уже поставлена первая партия высокотехнологичного оборудования. В ближайшее время будет предоставлена мебель, расходные материалы, различные пробники, а также будет осуществлена вторая поставка высокотехнологичного оборудования в Бишкек и Ош. У нас есть некоторое отставание по автомобильным пунктам пропуска. На сегодняшний день на все имеется проектно-сметная документация, и мы вышли на стадию заключения государственных контрактов на приобретение оборудования и проведение строительных работ. Эти пункты досмотра предполагается оснастить инспекционно-досмотровыми комплексами, под них нужно построить ангары, подъездные пути, фундамент. Также была получена необходимая документация для железнодорожных пунктов пропуска", - заявил Булавин.

Глава Федеральной таможенной службы РФ также отметил, что в воздушные пункты пропуска минимальный набор необходимого переносного досмотрового оборудования уже доставлен. Комиссия ЕАЭС признала состояние дел на воздушных пунктах пропуска и в Бишкеке, и в Оше соответствующим техническим регламентам и стандартам.

"Два года сотрудничества в рамках ЕАЭС - это не такой большой срок, но за это время многое сделано, решены глобальные вопросы. В настоящее время необходимый темп для исполнения соглашения с нашими кыргызскими партнёрами имеется, и хоть с небольшим отставанием, исходя из первого соглашения, тем не менее мы все свои обязательства выполним. Я со своим коллегой Азаматом Сулаймановым нахожусь в постоянном контакте, встречаюсь почти ежемесячно. Поэтому все рабочие вопросы и в плане выполнения соглашения, и в плане оперативного обмена информации, отработке контактов регулярно обсуждаются", - заключил Булавин.

Напомним, в конце 2016 года в рамках межправительственного соглашения между правительствами РФ и КР об оказании технического содействия Кыргызстану в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года Россия предоставила оборудование ветеринарной лаборатории Кыргызстана на 1,5 миллиона долларов: высокоэффективный жидкостной хроматограф Шимадзу LCMC – 8050; газовый хроматограф Шимадзу GC-2010; атомно-абсорбционный спектрофотометр Шимадзу АА-7000; спектрофотометр Шимадзу UV-1800. Оборудование отвечает мировым стандартам и предназначено для исследования подлежащих ветеринарному контролю товаров на их соответствие Техническим регламентам ЕАЭС.

URL: http://www.vb.kg/356053
Теги:
ГТС, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  