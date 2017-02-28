Россия завершит оснащение пунктов пропуска и фитосанитарных лабораторий

Председатель Государственной таможенной службы КР Азамат Сулайманов и глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин сегодня, 28 февраля, посетили Республиканский центр ветеринарной диагностики и экспертизы государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР.

Владимир Булавин напомнил, что в 2015 году было заключено соглашение на обустройство пунктов пропуска и фитосанитарных лабораторий Кыргызстана в рамках Евразийской интеграции.

"Был разработан график работы. Необходимо обустроить 9 автомобильных пунктов пропуска, 4 железнодорожных и два авиационных пункта пропуска соответственно и 15 лабораторий. Сегодня мы посетили Республиканский центр ветеринарной диагностики и экспертизы, в которой уже поставлена первая партия высокотехнологичного оборудования. В ближайшее время будет предоставлена мебель, расходные материалы, различные пробники, а также будет осуществлена вторая поставка высокотехнологичного оборудования в Бишкек и Ош. У нас есть некоторое отставание по автомобильным пунктам пропуска. На сегодняшний день на все имеется проектно-сметная документация, и мы вышли на стадию заключения государственных контрактов на приобретение оборудования и проведение строительных работ. Эти пункты досмотра предполагается оснастить инспекционно-досмотровыми комплексами, под них нужно построить ангары, подъездные пути, фундамент. Также была получена необходимая документация для железнодорожных пунктов пропуска", - заявил Булавин.

Глава Федеральной таможенной службы РФ также отметил, что в воздушные пункты пропуска минимальный набор необходимого переносного досмотрового оборудования уже доставлен. Комиссия ЕАЭС признала состояние дел на воздушных пунктах пропуска и в Бишкеке, и в Оше соответствующим техническим регламентам и стандартам.

"Два года сотрудничества в рамках ЕАЭС - это не такой большой срок, но за это время многое сделано, решены глобальные вопросы. В настоящее время необходимый темп для исполнения соглашения с нашими кыргызскими партнёрами имеется, и хоть с небольшим отставанием, исходя из первого соглашения, тем не менее мы все свои обязательства выполним. Я со своим коллегой Азаматом Сулаймановым нахожусь в постоянном контакте, встречаюсь почти ежемесячно. Поэтому все рабочие вопросы и в плане выполнения соглашения, и в плане оперативного обмена информации, отработке контактов регулярно обсуждаются", - заключил Булавин.

Напомним, в конце 2016 года в рамках межправительственного соглашения между правительствами РФ и КР об оказании технического содействия Кыргызстану в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года Россия предоставила оборудование ветеринарной лаборатории Кыргызстана на 1,5 миллиона долларов: высокоэффективный жидкостной хроматограф Шимадзу LCMC – 8050; газовый хроматограф Шимадзу GC-2010; атомно-абсорбционный спектрофотометр Шимадзу АА-7000; спектрофотометр Шимадзу UV-1800. Оборудование отвечает мировым стандартам и предназначено для исследования подлежащих ветеринарному контролю товаров на их соответствие Техническим регламентам ЕАЭС.