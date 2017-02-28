Задокументированная таблетка. В Бишкеке обсуждают закон о лекарствах

На общественное обсуждение сегодня, 28 февраля, вынесен новый проект Закона "О лекарственных средствах". Планируется, что изменения коснутся процедур, связанных с регистрацией препаратов при ввозе в страну и их оборотом. Упор, как заверяют, медики будет сделан на приобретение и распространение качественных лекарств.

"Новая метла" подметет недостатки существующего закона?

В Министерстве здравоохранения республики выделяют следующие преимущества нового проекта Закона "О лекарственных средствах":

Выделение изделий медицинского назначения, техники, расходных материалов в отдельный закон. Исключение ветеринарных препаратов из Закона "О лекарственных средствах". Их передадут в компетенцию другого министерства. Новая структура закона, основанная на этапах обращения лекарственных средств. Исключение БАДов из Закона "О лекарственных средствах".

"За 25 лет фармбизнес полностью передан в частные руки. Я понимаю, что среди компаний есть законопослушные предприниматели, которые честно платят налоги, но проведите опрос на улице - каждый недоволен предоставляемыми услугами: высокие цены, которые никто не контролирует, много контрафактной продукции на рынке. По каким причинам это происходит? Лекарственный бизнес защищен законом, ценорегуляцией государство не занимается. По принципу "доступное лекарство" мы народ научили его покупать, как хлеб или соль в супермаркете, а этого быть не должно", - считает министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев.

Автограф препарата

Планируется, что все лекарственные средства, поступающие в республику, будут регистрироваться в государственном реестре, который носит статус официального электронного документа учета зарегистрированных или разрешенных к применению препаратов. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.

Планируется введение регистрационного удостоверения о государственной регистрации лекарственного средства.

Документ с указанием лекарственных форм и дозировок выдается бессрочно

Контроль будет "взят на карандаш"

Государственный контроль за соблюдением фармацевтическими компаниями стандартов, правил, порядка хранения, реализации и учета лекарственных средств будет осуществляться по трем направлениям:

оценка качества; фармацевтическое инспектирование; фармаконадзор (контроль качества лекарственных препаратов).

Цены не изменятся?

Стоимость препаратов повышаться не будет, обещают в Фармацевтическом союзе КР.

"Новый проект закона нацелен на повышение качества ввозимых на территорию республики лекарственных средств, а значит, на распространение и эффективность препаратов среди населения. Прежде всего, перед законом стоит одна главная задача – помощь больному. Когда вводятся комплексные стандарты, излишние расходы убираются, соответственно, и цены на лекарства могут стать ниже. Хотя ценовая политика - вопрос сложный. Большинство лекарств завозится в КР из других стран, но валюты у нас разные, все зависит от колебаний курса национального сома", - подчеркивает председатель фармсоюза КР Космосбек Чолпонбаев.

Другая "сторона таблетки"

Оборот лекарственных средств в Кыргызстане в денежном выражении составляет 12 миллиардов сомов в год. Рынок представлен продукцией западных компаний (брендовые, качественные препараты, но по высоким ценам), продукцией российских и казахских компаний (цены более низкие, как и качество), а также лекарствами азиатских фармакологических гигантов (Индия, Китай).

Как считает председатель общественного совета Министерства здравоохранения Айбар Султангазиев, новый закон направлен на упорядочение взаимоотношений между этими игроками.

"Этот закон сужает пространство для более слабых поставщиков, он делает более жесткими регуляторные нормы, и конкуренция на рынке пойдет на убыль. С одной стороны, это хорошо, но с другой, мы не знаем, как это скажется на потребителе. Понятно, что это может сказаться и на повышении стоимости лекарств. Тем не менее сейчас у нас рынок беспредельный. Мы видим в аптеках много лекарств, но эффективность их не всегда понятна. Мы покупаем кучу препаратов бесполезных", - рассказал Султангазиев.

Он полагает, что в марте этого года новый проект Закона "О лекарственных средствах" будет вынесен на обсуждение комитетов Жогорку Кенеша, а в 2018 году его примут.