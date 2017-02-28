Консалтинговые компании Англии окажут свои услуги предпринимателям из КР

В Бишкеке проводится ознакомление участников британской торговой миссии с инвестиционными возможностями Кыргызстана. Главной задачей данного форума является привлечение инвесторов и установление контактов между бизнес-кругами двух стран.

Так, в рамках форума организована большая диалоговая площадка. Здесь представители бизнеса двух стран презентуют свои проекты прибыльного бизнеса.

Стоит отметить, помимо привлечения партнеров на данном бизнес-форуме отечественные предприниматели могут воспользоваться советами консалтинговых компаний Великобритании. Они смогут объяснить бизнесменам, какой вид отрасли представляет интерес для той или иной страны. И главное, рассказать, как выйти со своим предложением на западных инвесторов.

По словам директора агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Алымбека Орозбекова, ожидается что эта площадка даст определённый толчок в двусторонних отношениях. Он привел пример, что за 2015 год инвестиции из Великобритании составили 189 млн долларов.

"Данный форум должен послужить дальнейшим стимулом, чтобы наш бизнес мог узнать, какие сферы инвесторам интересны. В рамках данного форума есть направления консалтинга. Из Великобритании к нам приехали консалтинговые компании, которые могут осуществлять консультации", - сказал Орозбеков.

Он также добавил, что к этим способом ведения дел прибегли и в Казахстане. И сейчас там в полной мере функционирует золотоперерабатывающее производство, инвестором которого является Великобритания.