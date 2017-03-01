Столица встречает весну. Каждое утро на улицах ведется генеральная уборка

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ВБ

В Бишкеке работники МП "Тазалык" убирают и моют остановочные комплексы, прибордюрные части дорог, а также столичные улицы. Об этом сообщают в муниципалитете.

Так, с раннего утра ведутся работы по мойке улиц Ахунбаева, Байтик Баатыра, Токомбаева, Фучика, Турусбекова, Абдрахманова, проспектам Чуй и Манаса, Жибек Жолу, бульвару Молодой Гвардии и будет продолжена и на других улицах.

На мойку улиц ежедневно выходят 13 поливомоечных машин. Также в штатном режиме с раннего утра по городу Бишкек работает 498 дворников МП "Тазалык" и столичных МТУ.

Моечные работы улиц столицы начались в конце прошлой недели. Поддерживать чистоту будут на более 130 улицах Бишкека.

URL: http://www.vb.kg/356060
Теги:
Тазалык, Бишкек
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