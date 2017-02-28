Шыкмаматов временно будет исполнять обязанности лидера фракции "Ата Мекен"

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ВБ

Алмамбет Шыкмаматов временно будет исполнять обязанности лидера фракции "Ата Мекен". Об этом сообщает секретариат фракции.

"Действующий заместитель лидера фракции Алмамбет Шыкмаматов во время отсутствия лидера фракции Омурбека Текебаева будет исполнять его обязанности", - говорится в сообщении.

Это решение принято на экстренном заседании фракции "Ата Мекен".

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.

URL: http://www.vb.kg/356063
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, Ата Мекен
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