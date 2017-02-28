Адвокаты обжаловали меру пресечения Омурбеку Текебаеву, взятому под арест решением суда 27 февраля. Об этом сегодня, 28 февраля, журналистам сообщил депутат от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, судебное заседание по данному делу еще не назначено.

"По процессуальным нормам, в горсуде должны рассмотреть кассационную жалобу адвокатов в течение трех дней", - сказал Шыкмаматов.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А накануне Первомайский районный суд избрал ему пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.