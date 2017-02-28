Утверждены проекты, которые должны улучшить качество жизни граждан

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ВБ

Успешная реализация проекта "Обеспечение доступа к рынкам" позволит создать 2 800 постоянных рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании Координационного совета по макроэкономической и инвестиционной политике при ПКР.

"Одним из ведущих секторов отечественной экономики является сельское хозяйство, большие надежды возлагаются на проект "Обеспечение доступа к рынкам", финансируемый Международным фондом сельскохозяйственного развития", - отметил глава кабмина.

По представленной Министерством сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации информации, проект стоимостью 25,4 млн долларов США, из которых половина – это грант.

По итогам обсуждения принято решение одобрить проект "Обеспечение доступа к рынкам".

Кроме того, на Координационном совете одобрен проект "Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, обеспечение безопасности дорожного движения" на сумму 389,97 млн китайских юаней (порядка 56,5 млн долларов США), финансируемый правительством Китайской Народной Республики через Экспортно-импортный банк Китая и проект "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Балта" стоимостью 5,9 млн евро, из которых 3 млн евро предоставляются в виде гранта.

Вместе с этим мэрии города Токмак и городскому кенешу рекомендовано в оперативном порядке рассмотреть и вынести соответствующее решение по проекту "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Токмак", общая стоимость которого составляет 6,19 млн евро.

URL: http://www.vb.kg/356065
Теги:
вода, рынок, Сооронбай Жээнбеков
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