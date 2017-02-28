За три года товарооборот Кыргызстана и России упал на треть

За последние три года товарооборот Кыргызстана и России снизился почти на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

По данным Нацстаткома, падение началось в 2014 году. Тогда товарооборот составлял 1,57 млрд долларов, тогда как в 2013 году показатель был больше на полмиллиарда долларов.

В 2015 году взаимный товарооборот составил 1,312 млрд долларов, а в 2016-м опустился уже до 958 млн долларов.

Объем денежных переводов из России в прошлом году составил 1,938 млрд долларов. Это почти в два раза больше показателей 2015 года - 1,083 млрд долларов.

Приток прямых инвестиций в прошлом году составил 236,3 млн долларов. Средства в основном поступали через Российско-Кыргызский фонд развития.

Отметим, торгово-экономическое сотрудничество станет одной из главных тем на сегодняшней повестке встречи президентов Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина.