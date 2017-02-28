Список спортсменов Кыргызстана, получающих высшую госстипендию

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Гулиза Авазова

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта обнародовало список спортсменов, получающих стипендии от государства.

Согласно этим данным, в высшую категорию входят всего 8 спортсменов, которые получают самую высокую госстипендию ежемесячно в размере 45 тысяч сомов.

В этот список входят тяжелоатлет Изат Артыков, борец Элеман Догдурбек уулу, паралимпийцы-пауэрлифтеры Эсен Калиев и Жыргал Орозбаев.

Помимо этого, призеры чемпионата мира среди ЛОВЗ Ильгиз Каналбек уулу (дзюдо), Азамат Мавлянов (таэквондо), Габит Айдарбеков (греко-римская борьба) и Закир Турдиев (греко-римская борьба).

Напомним, всего за шесть месяцев 2017 года стипендию получат 256 спортсменов, которые поделены на семь категорий в соответствии с показанными результатами.

В первой категории размер стипендии составляет 25 тыс. сомов и ее получают в основном борцы, такие как Айсулуу Тыныбекова, Арсен Эралиев, Жанарбек Кенжеев, Каныбек Жолчубеков, Эсен Асанов, Самат Шурдаков, Калы Сулайманов, Арам Акопян, а также самбист Урмат Мамбетжан уулу, горнолыжник Евгений Тимофеев и дзюдоист Юрий Краковецкий.

Отметим, в остальных категориях размеры стипендий составляют от 2 тыс. до 15 тыс. сомов.

URL: http://www.vb.kg/356067
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт, стипендия
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