До конца 2017 года в Москве пройдут Дни культуры Кыргызстана

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Айдана Абдуваитова

В 2017 году в России пройдут Дни культуры Кыргызстана. Об этом сегодня, 28 февраля, в рамках визита российского президента Владимира Путина в Бишкек сообщили в пресс-службе МИД КР.

В ведомстве отметили, что сотрудничество стран в культурно-гуманитарной сфере продолжают развиваться в традиционном русле. В 2016 году в Бишкеке прошли Дни культуры России, в этом году планируется проведение аналогичных мероприятий в Москве.

Сейчас в столице России ведется работа по установлению памятника писателю Чингизу Айтматову.

Кроме того, ежегодно Россия предоставляет квоту для обучения в вузах для абитуриентов из Кыргызстана, также кыргызстанцы активно участвуют в других образовательных проектах российских фондов.

При этом, отметили в ведомстве, за 25 лет сотрудничества не было проведено ни одного совместного научного проекта. Также не развивается сотрудничество по музейному делу.

URL: http://www.vb.kg/356068
Теги:
МИД, Россия, Москва, культура
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