Атамекеновцы требуют возбудить дело в отношении Маевского

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Аида Джумашева

"Мы требуем возбудить уголовное дело в отношении Леонида Маевского как по российскому, так и по кыргызскому законодательствам", - заявил сегодня, 29 февраля, депутат от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, трансляция заявления Маевского по национальному телевидению - нарушение прав Омурбека Текебаева в части презумпции невиновности.

"Здесь торчат большие уши политического мотива. Есть понятие "следственная тайна". Если по КТРК показывают его, и если мы не устоим против производственного беспредела, это может угрожать нашим демократическим принципам. Пока суд не признает человека виновным, никто не имеет права его обвинять. Мы считаем, что должно быть возбуждено уголовное дело в отношении человека, который признается в совершении преступления. Мы требуем возбудить уголовное дело также в отношении следователей, упустивших Леонида Маевского. В таможенные, следственные органы, а также органы национальной безопасности направлен запрос о том, чтобы в отношении Маевского были приняты жесткие меры", - сказал Шыкмаматов.

URL: http://www.vb.kg/356069
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Ата Мекен, митинг
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Комментарии
Якоб Леманн
28.02.2017, 16:05
Карма: +4
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Плюсов: 5
Минусов: 1
Комментариев: 14

Он по делу идет как потерпевший и как свидетель. Этот Шыкмамбосов умом тронулся

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