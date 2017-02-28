Очередное задержание партии ГСМ. 46 тонн дизтоплива под арестом

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" пресекли контрабанду дизельного топлива.

Ночью 12 февраля примерно в 22.40 в районе с. Борбордук Лейлекского района Баткенской области задержана автомашина марки "Хубей Боркаш" с цистерной.

Ее маршрут пролегал из Кыргызстана в Таджикистан. По сообщению пресс-службы государственной таможенной службы, автомобиль ехал по автотрассе Баткен - Худжанд обходными путями, минуя пограничные и таможенные пункты пропуска.

При задержании и осмотре автотранспортного средства в цистерне обнаружено дизельное топливо весом 46 тонн без каких-либо документов. До выяснения всех обстоятельств дела автомашина с товаром доставлена в ПОГЗ "Достук" войсковой части № 2021 и передана на ответственное хранение.

"Мы, после того как задерживаем, передаем в следственный отдел ГСБЭП. Они после возбуждения дела уже решают, что будет с грузом. В настоящее время этот груз находится под арестом. Сейчас по этому делу документы переданы в Ошский областной суд", - сообщил пресс-секретарь ГТС Жаманак Нусурканов.

По словам водителя, товар в цистерну его автомашины залил ранее ему незнакомый парень кыргызской национальности в районе с. Борбордук Лейлекского района для доставки в г. Душанбе (Таджикистан), добавили в пресс-службе.