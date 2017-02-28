В Бишкеке проходит очередной митинг в поддержку Текебаева

Сегодня, 28 февраля, в Бишкеке около здания ГКНБ вновь проходит митинг в отношении арестованного лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

На акции протеста присутствует порядка ста человек.

По словам однопартийца Текебаева Алмамбета Шыкмаматова, акции протеста будут проводиться несколько раз в неделю с утра до 18.00. Горячее питание и напитки митингующим гарантированы.

Он отметил, что в ближайшее время к нынешним митингующим должны присоединиться сторонники задержанного экс-главы МЧС Дуйшонкула Чотонова, который также проходит по уголовному делу с Текебаевым.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А накануне Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.