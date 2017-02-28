Комитет по фискальной политике поддержал проект закона о лотереях

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Гулиза Авазова

Сегодня, 28 февраля, комитет по экономической и фискальной политике рассмотрел объединенный проект закона о лотереях, а также "О внесении изменений в законодательные акты Кыргызской Республики в сфере регулирования лотерейной деятельности".

Отметим, что данные законопроекты рассматриваются во втором чтении, так как вызвали бурную реакцию депутатов. В частности, Зиядин Жамалдинов заявлял, что идут слухи об этом проекте закона, который якобы написан для корейских бизнесменов.

Суть документа в том, что государство оставляет за собой право проводить лотереи, однако это право они передают частной компании, выигравшей конкурс с лучшими условиями. Многие депутаты тогда были против из-за того, что частная компания может стать монополистом в этой области, а налоги от этого в государственную казну будут не столь значительными.

Госфиннадзор учел замечание депутатов и сегодня комитет одобрил данные поправки.

URL: http://www.vb.kg/356075
Теги:
законопроект, парламент, лотерея
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