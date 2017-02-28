Атамбаев рассказал Путину об итогах своего президентства

Сегодня, 28 февраля, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на двусторонней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным дал оценку кыргызско-российским отношениям и рассказал о предварительных итогах своего президентства.

По словам Атамбаева, результаты двустороннего сотрудничества за последние несколько лет оказались оптимистичными.

Он напомнил, что 19 ноября в Кыргызстане состоятся президентские выборы. Подводя предварительные итоги, он отметил, что совместными усилиями двум странам удалось довести отношения до стратегического партнерства.

Бишкек - последний пункт в центральноазиатском турне Путина. Ранее он уже провел встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Астане и Эмомали Рахмоном в Душанбе. Турне приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений РФ с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Торгово-экономическое сотрудничество станет одной из главных тем на сегодняшней повестке встречи президентов Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина.