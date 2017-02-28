В России разрешат заключать трудовые договоры через интернет

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что его ведомство совместно с Минтруда России разрабатывает отдельный законопроект о введении дистанционного трудового договора в России, передает "Интерфакс".

"Я думаю, наша задача в этом году - подготовить полноценный целенаправленный законопроект. И совместно с Минтруда мы сейчас ведем эту работу", - сказал Вуколов журналистам в понедельник в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

В правительстве неоднократно поднимался вопрос о легализации дистанционной занятости. В частности, проблему трудовых отношений на расстоянии предлагалось решить с помощью возможности заключения трудового договора в электронном виде с помощью возможностей интернета.