Атамбаев: До конца года все барьеры в ЕАЭС для КР будут сняты

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Айдана Абдуваитова

Россия продолжит поддерживать Кыргызстан в ЕАЭС. Об этом сегодня, 28 февраля, во время заседания в расширенном составе заявил российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев отметил, что, несмотря на текущие трудности в ЕАЭС, решение Кыргызстана присоединиться к Союзу оправдало себя.

"Назло всем слухам и сплетням мы поступили абсолютно правильно", - сказал Атамбаев.

Он добавил, что при поддержке России до конца года все препоны и барьеры в ЕАЭС будут решены для Кыргызстана.

Также он добавил, что только благодаря политической воле Путина для республики были созданы все условия для адаптации в ЕАЭС. Атамбаев напомнил о создании Российско-Кыргызского фонда развития и технической поддержки со стороны России в размере 200 млн долларов.

В свою очередь Путин заверил, что российская сторона рада стабилизации ситуации в Кыргызстане и происходящим демократическим процессам. В заключение он заявил, что в 2017 году Россия продолжит поддерживать КР, который председательствует в ЕАЭС.

Бишкек - последний пункт в центральноазиатском турне Владимира Путина. Ранее он уже провел встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Астане и Эмомали Рахмоном в Душанбе. Турне приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений РФ с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Торгово-экономическое сотрудничество станет одной из главных тем на сегодняшней повестке встречи президентов Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина.

URL: http://www.vb.kg/356081
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, президент, Россия, ЕАЭС
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Комментарии
Федя Поздняк
28.02.2017, 17:15
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Россия продолжит поддерживать Кыргызстан в ЕАЭС. Об этом сегодня, 28 февраля, во время заседания в расширенном составе заявил российский президент Владимир Путин.

С соседями вообще надо дружить, а с РФ тем более. Мощная страна с газом, нефтью, драг металлами и лесом, с огромным рынком. Некоторые предлагают разорвать с Россией все дипломатические связи. И что дальше? Куда мы будем продавать свой текстиль, фрукты, мясные изделия? Кто будет отдыхать на Иссык-Куле? Где будут работать наши трудовые мигранты?

Но самое главное, что ничего хорошего в плохих отношениях с соседом никогда не было и не будет.

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