Атамбаев: До конца года все барьеры в ЕАЭС для КР будут сняты

Россия продолжит поддерживать Кыргызстан в ЕАЭС. Об этом сегодня, 28 февраля, во время заседания в расширенном составе заявил российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев отметил, что, несмотря на текущие трудности в ЕАЭС, решение Кыргызстана присоединиться к Союзу оправдало себя.

"Назло всем слухам и сплетням мы поступили абсолютно правильно", - сказал Атамбаев.

Он добавил, что при поддержке России до конца года все препоны и барьеры в ЕАЭС будут решены для Кыргызстана.

Также он добавил, что только благодаря политической воле Путина для республики были созданы все условия для адаптации в ЕАЭС. Атамбаев напомнил о создании Российско-Кыргызского фонда развития и технической поддержки со стороны России в размере 200 млн долларов.

В свою очередь Путин заверил, что российская сторона рада стабилизации ситуации в Кыргызстане и происходящим демократическим процессам. В заключение он заявил, что в 2017 году Россия продолжит поддерживать КР, который председательствует в ЕАЭС.

Бишкек - последний пункт в центральноазиатском турне Владимира Путина. Ранее он уже провел встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Астане и Эмомали Рахмоном в Душанбе. Турне приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений РФ с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Торгово-экономическое сотрудничество станет одной из главных тем на сегодняшней повестке встречи президентов Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина.