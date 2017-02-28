Депутаты отложили проект закона об увеличении налога на транспорт

Комитет по экономической и фискальной политике рассмотрел проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, одобренный постановлением правительства, в котором говорится о повышении налога на транспорт.

По словам докладчика, министра экономики Арзыбека Кожошева, этот налог "на роскошь" не коснется 90% населения, а дополнительные поступления в бюджет ожидаются в размере 180 млн сомов.

Он добавил, что в Кыргызстане насчитывается 965 тыс. автомашин, но повышение налога коснется только тех, у кого большой объем двигателя, а это - всего 3% из общего числа.

Однако против выступил депутат Дастан Бекешев, который отметил, что это вовсе не налог на роскошь, и тем самым этот законопроект открывает путь к коррупции. "Зачем платить 16 тысяч сомов, если он может один раз взятку дать гаишнику в 500 сомов?" - сказал он.

По мнению депутата, многие семьи покупают дешевые автомобили, если у них есть хоть 2 тыс. долларов, в надежде работать таксистами. "Вы толкаете людей на покупку дешевых автомобилей, а кто будет отвечать за экологию?" - вопросил он.

По итогам обсуждения трое проголосовали за, трое - против, а остальные воздержались, а затем парламентарии решили отложить этот вопрос на неделю.