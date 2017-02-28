Сегодня: мародеров не так много, Путин в Бишкеке, опять снег и похолодание

Мародеров не так много. Митинги в поддержку Текебаева не переросли в нечто масштабное и угрожающее безопасности страны. Закономерный итог бесславной карьеры политика по прозвищу Мародер. Не исключено, что попытки дестабилизировать ситуацию будут иметь место. При этом очевидно, что из идейных соображений за Текебаева никто выходить на акции протеста не намерен.

Искусственный ажиотаж пытаются поддерживать только сотоварищи по мародерству и участники афер с MegaCom. Подключаются представители прозападных организаций и НПО, но они тоже понимают, что лепить из Текебаева образ мученика и демократа просто глупо. Пожалуй, главное, что обнадеживает – мародеров не так много, позориться и митинговать в поддержку "Ата Мекен" даже за плату желающих не наблюдается.

Шыкмаматов сменил Текебаева. Он взял на себя бразды правления в партии "Ата Мекен", пока его шеф как минимум два месяца будет содержаться в СИЗО ГКНБ. И, кстати, не факт, что вскоре Алмамбета Шыкмаматова не придется кому-то замещать.

Коррупционная карусель раскручивается и, наверное, Шыкмаматов, который тоже является уголовно преследуемым лицом, напрасно взвалил на себя такую ношу. С другой стороны, в атамекеновской партии большого выбора достойных политических деятелей не наблюдается.

Путин в Бишкеке. Сегодня в столицу Кыргызстана прибыл глава России Владимир Путин. В рамках официального визита запланированы переговоры с Алмазбеком Атамбаевым, а также серия консультаций по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщил СМИ помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также перспективы расширения кооперации в рамках Евразийского экономического союза. По итогам планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Сом стабилизировался. Курс национальной валюты уже три недели кряду уверенно держит позиции. Покупка доллара стабильно остается на уровне 69 сомов, продажа на 20 тыйынов дороже. При этом финансисты подчеркивают, что установившийся баланс отражает реальные котировки и покупательскую способность валют.

Эксперты считают, что этап стабилизации будет иметь продолжительный эффект. Меры по дедолларизации экономики оказали положительный эффект, что является дополнительным фактором устойчивости национальной валюты. При этом в Нацбанке в очередной раз подчеркивают, что располагают необходимыми резервами, чтобы пресекать спекуляции и не допускать резких скачков на валютном рынке.

Контрабанда ГСМ. Из Кыргызстана продолжают нелегально вывозить горючее в соседний Таджикистан, где оно стоит значительно дороже. В былые времена на этом зарабатывали политики, которые "крышевали" этот бизнес. Однако сейчас, когда Россия готова продавать Кыргызстану нефть на беспошлинной основе, подлобные факты могут выйти республике боком.

По имеющейся договоренности Бишкек будет получать нефтепродукты для своих предприятий, которые не будут облагаться налогами. В Кыргызстане, по подсчетам экспертов, стоимость бензина и дизельного топлива может снизиться на четверть. Однако если не остановить поток контрабанды и реэкспорт, Россия просто прекратит поставки дешевой нефти.

Дожди и снег. Второго марта ожидается резкая перемена погоды. В столице дожди, переходящие в снег. Ожидаются заморозки, но температура воздуха не будет падать ниже -3 градусов даже ночью. 3 марта на дорогах снежный накат и гололедица, так что коммунальщикам еще предстоит потрудиться.

В горных районах по-прежнему лавиноопасно. МЧС рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок. Водителям, которые все-таки собираются в дорогу, при проезде мимо заснеженных склонов спасатели рекомендуют держать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами.