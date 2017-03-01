ВОЗ назвала 12 самых опасных для человека бактерий

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список из 12 самых опасных для здоровья человека бактерий. Данные организмы демонстрируют наибольшую резистентность (сопротивляемость) к воздействию антибиотиков, пишет Лента.ру.

Перечень ВОЗ делится на три категории в зависимости от того, насколько быстро необходимо найти новые антибиотики, позволяющие бороться с бактериальной инфекцией. Всего организация выделила критический, высокий и средний приоритеты.

На первый план в списке поставлены бактерии с множественной лекарственной резистентностью, в частности устойчивостью к карбапенемам и цефалоспоринам третьего поколения - одними из самых сильных антибиотиков. Микробы включают в себя Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacteriaceae. Подобные бактерии приводят к осложненным или смертельным инфекциям, например к пневмонии и заболеваниям крови, а борьба с ними может потребовать манипуляций с кровью.

Во вторую группу бактерий попали Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonellae и Neisseria gonorrhoeae. Эти микробы вызывают пищевые отравления и гонорею. К третьей группе отнесены Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Shigella. Последние организмы устойчивы к антибиотикам широкого спектра действия.

ВОЗ отмечает, что возбудители хламидиоза и туберкулеза, одних из самых распространенных бактериальных инфекций, в перечень не попали, поскольку в настоящее время с ними удается эффективно бороться и они не представляют угрозы человечеству.

Обнародование перечня, как полагает ВОЗ, позволит направить усилия ученых и бизнеса на борьбу с растущей глобальной угрозой невосприимчивости бактерий к современным противомикробным средствам.

URL: http://www.vb.kg/356084
Теги:
ВОЗ, здравоохранение
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