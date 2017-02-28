Алексей Модин: Текебаев получил миллион долларов и красиво кинул партнеров

25 февраля 2017 года гражданин Российской Федерации Алексей Модин дал интервью, в котором указал на тот факт, что лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев пытался продать ему компанию "Мегаком" в обмен на 10-15% от суммы сделки.

По его словам, с Омурбеком Текебаевым и Дуйшоном Чотоновым он познакомился через Таланта Маматкеримова, который является родственником Чотонова, однопартийца и близкого соратника Текебаева, с которым Маматкеримов организовал встречу в Доме правительства в кабинете Текебаева.

"Через некоторое время Талант вновь обратился ко мне с просьбой рассмотреть возможность или найти инвесторов на покупку акции в компании ЗАО "Альфа-Телеком", работающей под торговой маркой "Мегаком", - вспоминает Модин.

И продолжает, что он предложил поговорить на эту тему с российским бизнесменом Леонидом Маевским, который имел на тот момент телекоммуникационный бизнес, одновременно уведомив об этом российского бизнесмена.

Спустя некоторое время, как рассказывает Модин, Маевский попросил его организовать встречу с членами временного правительства по вопросу продажи акций ЗАО "Альфа-Телеком".

"Я связался с Маматкеримовым, сказал ему, что Маевский заинтересован, но необходима встреча непосредственно с членами временного правительства, которые будут решать данный вопрос. Через какое-то время мне позвонил Талант, сказал, что встреча организована. Соответственно, нужно звонить Маевскому, чтобы он срочно прилетел. Я незамедлительно сообщил об этом Маевскому и он согласился прилететь", - говорит Александр Модин.

На встрече, как он рассказывает, состоялось первое знакомство Омурбека Текебаева с бизнесменом Леонидом Маевским. По его словам, встреча проходила в Доме правительства на Старой площади.

"Там присутствовал сам Текебаев как член временного правительства, Маевский, я, Маматкеримов и Чотонов. Маевский на этой встрече озвучил свои возможности, что у него есть и финансовые, и юридические возможности осуществить покупку доли в сотовом операторе "Мегаком", - рассказывает Модин.

По его словам, стороны остались довольны знакомством и договорились обсудить детали сделки в ресторане гостиницы "Хаятт" после рабочего дня.

"Я на этой встрече присутствовал недолго. Быстро уехал и вечером после окончания встречи, где-то часа через два-три Маевский мне позвонил и предложил приехать в "Хаятт". Там он мне озвучил результаты встречи. Если коротко, он был доволен переговорами и сказал, что все друг друга поняли. Текебаев озвучил Маевскому, что за внешнее управление в компании с целью проведения технического и финансового аудита ему нужно отдать наличными один миллион долларов. Если это условие не будет выполнено в ближайшее время, то дальнейшего обсуждения данного вопроса не имеет смысла", - продолжает Модин.

Он также сообщил, что во время своего второго визита Маевский передал Модину первую часть денег - 300 тысяч долларов, которые Модин передал Таланту Маматкеримову в торговом центре "Вефа".

После чего Маевский стал интересоваться исходом сделки и тем, как продвигаются дела по вводу внешнего управления в компанию "Мегаком".

"Я вижу, что ничего не делается по вопросу ввода внешнего управления. По факту назначаются какие-то другие люди, руководство постоянно меняется, какая-то непонятная ситуация вокруг "Мегакома" творится, соответственно, я докладываю данную ситуацию Маевскому. Он вынужденно прилетает в Бишкек еще раз", - сообщил Модин.

По его словам Омурбек Чиркешович просил подождать Леонида Маевского в решении данного вопроса.

"Маевский прилетает в очередной раз в Бишкек, пытается уже встретиться с Текебаевым. Но тот не очень хочет, я так понял, с ним видеться. Мы вынуждены были вместе с Чотоновым прождать его в кафе. Наконец поступил звонок Чотонову от Текебаева, что он готов с ним встретиться. Ну я так понял, что они поехали куда-то на встречу, после которой Маевский вернулся возбужденный и очень недовольный результатом встречи, и на следующий день он покинул страну", - поделился воспоминаниями Модин.

Он отметил, что последний визит Маевского в КР был в декабре 2010 года и больше он в страну уже не приезжал. Деньги в размере одного миллиона долларов возвращены не были.

"И это несмотря на то, что Маевский выполнил все условия договоренности. Он передал ранее семьсот тысяч долларов уже непосредственно представителям Текебаева. Но, к сожалению, со стороны последнего ничего не было выполнено", - заключил Алексей Модин.