За незаконные проверки налоговиков хотят лишать права занимать госдолжности

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Гулиза Авазова

Налоговиков Кыргызстана за проведение незаконных проверок предлагают лишать права занимать должности в государственных органах.

Сегодня, 28 февраля, комитет по экономической и фискальной политике рассмотрел проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в частности Налоговый, Уголовный, Трудовой кодексы, законы "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" и "О защите прав предпринимателей".

По данным одного из инициаторов законопроекта депутата Бакыта Сыдыкова, документ предусматривает лишение права налоговиков занимать определенные должности в государственных контролирующих органах в течение 5 лет, если они проводят незаконные проверки и их вина установлена в судебном порядке.

По словам депутата Азамата Арапбаева, сотрудники Налоговой службы начисляют пени и штрафы без основания, а ответственность за это никто не несет.

Также парламентарий Эльвира Сурабалдиева отметила, что все спорные дела между предпринимателями и Налоговой службой судьи решают в пользу госоргана. По ее словам, у служителей Фемиды есть негласная установка выносить решения не в пользу бизнеса с целью пополнения бюджета.

Она отметила, что сотрудники органов ведут себя "как царьки в регионах". И привела пример одного предпринимателя из Оша, который пожаловался ей. Сурабалдиева выступила с заявлением против сотрудников местных проверяющих органов и сделала этому бизнесмену еще хуже. "Недавно он написал письмо на имя президента и спикера парламента, потому что после жалобы его начали еще больше "кошмарить", - добавила она.

По итогам обсуждений комитет проголосовал за принятие данного законопроекта.

URL: http://www.vb.kg/356086
Теги:
бизнес, законопроект, налоги
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