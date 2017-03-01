Туристический полет вокруг Луны произойдет в 2018 году

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Руководство американской космической компании SpaceX намерено совершить туристический полет вокруг Луны в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Отмечается, что в полете примут участие два туриста.

"Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне", - говорится в пресс-релизе компании.

В SpaceX уточнили, что посадка на поверхность Луны в рамках полета не предусмотрена. Также в компании добавили, что полет будет совершен на корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

В настоящее время имена туристов, которые обратились в компанию с просьбой организовать полет вокруг Луны, не раскрываются. По заявлению компании, есть и другие заинтересованные в подобных полетах клиенты.

Ранее сообщалось, что SpaceX отложила запланированный полет на Марс на 2020 год.

URL: http://www.vb.kg/356087
Теги:
туризм, космонавтика
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