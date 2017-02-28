Путин: Россия не будет расширять военное присутствие в Кыргызстане

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Айдана Абдуваитова

Россия не планирует расширять военное присутствие в КР. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин, выступая на совместной пресс-конференции с Алмазбеком Атамбаевым.

Он сказал, что на переговорах лидеры обоих государств обсудили увеличение поддержки вооруженным силам Кыргызстана, но вопрос расширения российской военной базы в Канте не поднимался.

По словам Путина, военная база действует в интересах самого Кыргызстана. Он напомнил, что инициатива создания подобной базы исходила от кыргызской стороны, когда в 90-е годы была афганская угроза.

Российский президент добавил, что судьба военной базы решится, если предложение о ее закрытии или расширении поступит от Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/356090
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Россия
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