Путин: Россия не будет расширять военное присутствие в Кыргызстане

Россия не планирует расширять военное присутствие в КР. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин, выступая на совместной пресс-конференции с Алмазбеком Атамбаевым.

Он сказал, что на переговорах лидеры обоих государств обсудили увеличение поддержки вооруженным силам Кыргызстана, но вопрос расширения российской военной базы в Канте не поднимался.

По словам Путина, военная база действует в интересах самого Кыргызстана. Он напомнил, что инициатива создания подобной базы исходила от кыргызской стороны, когда в 90-е годы была афганская угроза.

Российский президент добавил, что судьба военной базы решится, если предложение о ее закрытии или расширении поступит от Кыргызстана.