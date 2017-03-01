В Бишкеке восстанавливают ирригацию

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ВБ

По инициативе Свердловской районной администрации на улице Шабдан Баатыра от линии железной дороги до проспекта Чуй и далее по улице Курманджан Датки до проспекта Жибек Жолу начался капитальный ремонт арычной системы для беспрепятственного обеспечения оттока паводковых вод и подачи поливной воды.

В настоящее время мастера устанавливают новые лотки и трубы. Хозяйствующие субъекты, установившие трубы, не соответствующие проектным нормам, принимают активное участие в ремонтных работах по демонтажу и восстановлению арычной сети.

Уже установлено более 130 лотков, каждый из которых по три метра и около 20 труб. Если в ближайшие дни погода будет ясной, то в течение двух недель работа на западной стороне будет завершена и мастера приступят к работе восточной стороны.

URL: http://www.vb.kg/356091
Теги:
ирригация, Бишкек
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