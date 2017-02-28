Митинг в поддержку Омурбека Текебаева закончился

Сегодня, 28 февраля, в Бишкеке возле здания ГКНБ прошел митинг в поддержку взятого под стражу 27 февраля лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

На акцию протеста пришли порядка 200 человек. Пикетчики заявляли о незаконности задержания Текебаева. Однопартиец Алмамбет Шыкмаматов считает, что возбуждение уголовного дела по заявлению гражданина России Леонида Маевского обусловлено политическими гонениями против оппозиционера со стороны власти.

"Митинги мы будем проводить до тех пор, пока не отпустят Омурбека Текебаева. Акции протеста пройдут у зданий ГКНБ и Белого дома, - сказал Шыкмаматов.