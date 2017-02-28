Атамбаев: Вор должен сидеть в тюрьме. Кто бы это ни был

Сегодня, 28 февраля, выступая на совместной пресс-конференции по итогам визита президента России Владимира Путина в Бишкек, Алмазбек Атамбаев прокомментировал арест лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева. Он заявил, что в этом деле нет политической подоплеки.

"Вор должен сидеть в тюрьме. Кто бы это ни был. Если ты в 2010 году стал членом Временного правительства или руководителем, то это не должно быть индульгенцией. В этом и беда всех революций, что простые люди погибали, а кто-то делал большие деньги. Я здесь не вижу политики. Политику я вижу в том, что многие теперь боятся, что их дела выплывут наружу", - сказал Атамбаев.

Глава Кыргызстана высказал предположение, что многие бизнесмены, ставшие жертвами подобных преступлений, не решаются заявить о коррупции, рейдерстве и рэкете со стороны политиков, так как думают, что и сам президент "в доле в этом деле". В пример Атамбаев привел гражданина России Леонид Маевский, который только спустя семь лет решился заявить о коррупции.

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. С письменным заявлением о привлечении к ответственности лидера "Ата Мекена" обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний России Леонид Маевский.

Он рассказал, что в 2010 году Текебаев будучи заместителем председателя временного правительства КР получил от него $1 миллион, взяв на себя обязательства по созданию для россиянина преференций, допуску к управлению ЗАО "Альфа Телеком".

Омурбека Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А накануне Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

Митинги в поддержку Текебаева идут уже третий день и его сторонники обещаю проводить их несколько дней в неделю с утра до вечера.