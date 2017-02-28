Атамбаев: Вор должен сидеть в тюрьме. Кто бы это ни был

170  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 28 февраля, выступая на совместной пресс-конференции по итогам визита президента России Владимира Путина в Бишкек, Алмазбек Атамбаев прокомментировал арест лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева. Он заявил, что в этом деле нет политической подоплеки.

"Вор должен сидеть в тюрьме. Кто бы это ни был. Если ты в 2010 году стал членом Временного правительства или руководителем, то это не должно быть индульгенцией. В этом и беда всех революций, что простые люди погибали, а кто-то делал большие деньги. Я здесь не вижу политики. Политику я вижу в том, что многие теперь боятся, что их дела выплывут наружу", - сказал Атамбаев.

Глава Кыргызстана высказал предположение, что многие бизнесмены, ставшие жертвами подобных преступлений, не решаются заявить о коррупции, рейдерстве и рэкете со стороны политиков, так как думают, что и сам президент "в доле в этом деле". В пример Атамбаев привел гражданина России Леонид Маевский, который только спустя семь лет решился заявить о коррупции.

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. С письменным заявлением о привлечении к ответственности лидера "Ата Мекена" обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний России Леонид Маевский.

Он рассказал, что в 2010 году Текебаев будучи заместителем председателя временного правительства КР получил от него $1 миллион, взяв на себя обязательства по созданию для россиянина преференций, допуску к управлению ЗАО "Альфа Телеком".

Омурбека Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А накануне Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

Митинги в поддержку Текебаева идут уже третий день и его сторонники обещаю проводить их несколько дней в неделю с утра до вечера.

URL: http://www.vb.kg/356093
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Омурбек Текебаев, президент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  