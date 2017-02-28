Кыргызстан и Россия подписали ряд документов

Сегодня, 28 февраля, по итогам двусторонних переговоров Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина стороны подписали несколько документов.
После переговоров главы государств сделали совместное заявление. Также стороны подписали:
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между КР и РФ об оказании технического содействия КР в рамках процесса присоединения к ЕАЭС от 31 марта 2015 г.
- Меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями между Минздравом КР и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ.