Кыргызстан и Россия подписали ряд документов

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 28 февраля, по итогам двусторонних переговоров Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина стороны подписали несколько документов.

После переговоров главы государств сделали совместное заявление. Также стороны подписали:

  1. Протокол о внесении изменений в Соглашение между КР и РФ об оказании технического содействия КР в рамках процесса присоединения к ЕАЭС от 31 марта 2015 г.
  2. Меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями между Минздравом КР и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ.

URL: http://www.vb.kg/356094
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Минздрав, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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