Суд вынес решение дяде и тете Ибрагима, которого жестоко избивали

Сегодня, 28 февраля, Аламудунский районный суд вынес решение в отношении родственников двухлетнего мальчика Ибрагима, который подвергался жестокому избиению.

Тетя ребенка осуждена на 15 лет лишения свободы, а дядя будет отбывать пожизненное лишние свободы в колонии усиленного режима.

В суде заявили, что все предъявленные обвинения дяде и тете Ибрагима доказаны в ходе следствия и судебных заседаний.

Напомним, в январе 2015 года в отделение реанимации Бишкекской детской больницы скорой медицинской помощи привезли двухлетнего ребенка, который долгое время находился в коме. У врачей не было ни малейших сомнений в том, что это следствие жесткого обращения с мальчиком. У ребенка были множественные травмы головы и следы изнасилования. Выяснилось, что его родители разошлись, а малыша отдали на воспитание в семью дяди. После очередного избиения мальчик впал в кому. Решением суда отец жестоко избитого двухлетнего мальчика был признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за ребенком и приговорен к двум годам лишения свободы колонии-поселения. Мальчик очнулся только спустя несколько месяцев после избиения, но остался инвалидом вследствие полученных травм. Сейчас маленький Ибрагим живет с осужденным отцом и мачехой.

Напомним, 11 января 2015 года в отделение реанимации Бишкекской детской больницы скорой медицинской помощи привезли двухлетнего ребенка, который до сих пор не пришел в сознание. По данным врачей клиники, это следствие жестокого обращения. Как выяснилось, родители ребенка разошлись, а самого его отдали на воспитание в семью дяди, проживающего в селе Озерном. После очередного избиения мальчик впал в кому. По предварительному заключению судмедэкспертов, не исключалось и изнасилование. В ходе расследования отцу ребенка было предъявлено обвинение, и он был водворен в ИВС ГУВД Бишкека на время следствия. 24 марта суд вынес решение: отец жестоко избитого двухлетнего мальчика признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Претендентом на опекунство выступала мачеха (вторая жена отца мальчика). Предполагалось, что в случае положительного решения за Ибрагимом вместе с ней будет ухаживать его родной отец. Помощь и мониторинг ситуации пообещала общественность.

Мальчика выписали 1 мая. Отдел по поддержке семьи и детей принял решение передать Ибрагима отцу.