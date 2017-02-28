Владимир Путин остался доволен итогами переговоров в Бишкеке

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Айдана Абдуваитова

Президент РФ Владимир Путин остался доволен итогами переговоров в Бишкеке. Об это он заявил сегодня, 28 февраля, на совместной пресс-конференции с Алмазбеком Атамбаевым.

Он отметил, что переговоры прошли в традиционном конструктивном русле. Подписано два документа, и еще будут обсуждения в будущем на полях ЕАЭС.

"Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Намерены совместно преодолевать спады и договорились более полно использовать преимущество, которое дает вступление Киргизии в ЕАЭС. Отмена таможенных, санитарных и фитосанитарных сферах должно способствовать укреплению связей. Киргизия добилась хороших результатов на фоне экономического кризиса," - сказал Путин.

Бишкек - последний пункт в центральноазиатском турне Путина. Ранее он уже провел встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Астане и Эмомали Рахмоном в Душанбе. Турне приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений РФ с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Торгово-экономическое сотрудничество станет одной из главных тем на сегодняшней повестке встречи президентов Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина.

URL: http://www.vb.kg/356099
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, ЕАЭС
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