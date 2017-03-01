Жээнбеков принимает участие в 13-м Саммите ОЭС в Исламабаде

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 28 февраля прибыл в город Исламабад Исламской Республики Пакистан для участия в 13-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Премьер-министра в аэропорту встретили Федеральный министр Пакистана Риаз Хуссаин Пирзада, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР Эрик Бейшембиев.

13-й Саммит ОЭС состоится сегодня, 1 марта. Участники обменяются мнениями по расширенному региональному сотрудничеству в приоритетных областях, обсудят ряд актуальных вопросов и примут Исламабадскую декларацию.

Справка: ОЭС образована в 1985 году и является правопреемницей Организации регионального сотрудничества и развития. Кыргызстан присоединился к Организации в 1992 году.

ОЭС действует на основе Устава - Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями - Исламской Республикой Иран, Исламской Республикой Пакистан и Турецкой Республикой в марте 1977 года.

Сотрудничество в рамках ОЭС основывается на принципах суверенного равенства, взаимоуважения и партнерства государств-членов. Основные задачи ОЭС заключаются в создании благоприятных условий для экономического развития, последовательной и поэтапной интеграции государств региона в мировую систему хозяйственных отношений путем налаживания взаимовыгодного внутрирегионального экономического сотрудничества и взаимопомощи по различным аспектам социально-культурного и научно-технического развития.