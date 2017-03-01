Гражданок Вьетнама и Индонезии обвиняют в убийстве Ким Чен Нама

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Прокуратура Малайзии предъявила обвинения в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, гражданкам Вьетнама и Индонезии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информагентство Kyodo.

Полиция пришла к выводу, что женщины нанесли отравляющее вещество на лицо Ким Чен Нама голыми руками. Обвиняемым грозит смертная казнь через повешение.

28 февраля Сеул призвал приостановить членство Пхеньяна в Организации Объединенных Наций. Поводом стало предполагаемое участие северокорейских высокопоставленных чиновников в ликвидации Ким Чен Нама с помощью высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX. "В КНДР, по нашим сведениям, запасены не граммы, а тысячи тонн химического оружия, склады которого разбросаны по всей стране. Это убийство - тревожный звонок для всех нас, показывающий, что Пхеньян не остановится перед его использованием", - заявил глава МИД Южной Кореи Юн Бёнсе.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура, откуда собирался вылететь в Макао к своей семье. По словам министра здравоохранения Малайзии, смерть наступила из-за паралича, вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Мьянмы (по другим данным - Вьетнама) и гражданка Индонезии. Последняя - 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. Также сообщалось, что одна из подозреваемых пострадала от действия высокотоксичного химиката. В розыск также объявлены четверо граждан КНДР.

URL: http://www.vb.kg/356106
Теги:
Малайзия, Северная Корея, Вьетнам
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