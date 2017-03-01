На юге Кыргызстана изъята крупная партия героина с резким запахом уксуса

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Родион Решетов

В Баткенской области задержан наркокурьер с более чем 3 кг героина. Он был задержан 27 февраля на одной из улиц города Кызыл-Кии Баткенской области. Оперативники остановили автомашину марки "Дэу-Матис", при досмотре в салоне обнаружен пакет синего цвета, в котором находилось вещество белого цвета с резким специфическим запахом уксуса, сообщают в пресс-службе МВД КР.

"У героина всегда специфический запах уксуса. То, что сейчас выявили сотрудники в Баткенской области, это большая партия. Задержанный курьер находился под наблюдением. Информация о том, что он перевозил героин, поступила от наших источников", - сказал сотрудник пресс-службы МВД КР Эрнис Осмонбаев.

При контрольном взвешивании вес изъятого героина составил 3 кг 125 граммов. Личность задержанного владельца автомобиля установлена, им оказался гр. М.Н., 1969 года рождения, житель г. Оша. В настоящий момент он водворен в ИВС. По факту незаконного хранения, перевозки наркотических средств в крупном размере с целью сбыта возбуждено уголовное дело.

Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к наркопреступлению.

URL: http://www.vb.kg/356107
Теги:
Баткенская область, МВД, УВД, наркотики, преступление
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