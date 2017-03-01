Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по всей КР

Мобильный оператор О! продолжает строительство дополнительных базовых станций в столице и регионах страны. Только с 15 февраля по настоящее время в эксплуатацию введено более 80 новых базовых станций.
Увеличено радиопокрытие сети 4G в городах
Новые объекты сетевой инфраструктуры позволили улучшить качество связи и расширить территорию охвата сети 4G в селах Чуйской области:
Запущены дополнительные 4G-базовые станции в селах:
Стоит отметить, что абоненты компании в регионах Кыргызстана могут воспользоваться новым специальным предложением "Алга Интернет + O!TV", в рамках которого предоставляется мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/с без ограничения интернет-трафика и 130 ТВ-каналов на любой вкус. Абонентская плата тарифа "Алга Интернет + O!TV" составляет всего 750 сомов на 30 дней.
Клиенты мобильного оператора О! также могут смотреть мобильное телевидение со своего устройства, подключив один из тарифов новой линейки тарифов "Переходи на О!" или услугу O!TV. Интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV в сети О! не тарифицируется. Мобильное приложение О!TV можно скачать в маркетах PlayMarket и AppStore.
Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!
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