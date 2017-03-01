Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по всей КР

Мобильный оператор О! продолжает строительство дополнительных базовых станций в столице и регионах страны. Только с 15 февраля по настоящее время в эксплуатацию введено более 80 новых базовых станций.

Увеличено радиопокрытие сети 4G в городах

Бишкек Ош Джалал-Абад Кербен Таш-Кумыр Кочкор-Ата Токтогул Балыкчы Шопоков Кара-Балта Токмок Узген Кара-Куль

Новые объекты сетевой инфраструктуры позволили улучшить качество связи и расширить территорию охвата сети 4G в селах Чуйской области:

Маевка Сокулук Орловка Гавриловка Новопокровка Киргшелк Красная Речка Ивановка Буденновка Ак-Бешим Ленинское Восток Новониколаевка Полтавка Беловодское Садовое Александровка Петровка Ак-Суу

Запущены дополнительные 4G-базовые станции в селах:

Ала-Бука (Джалал-Абадская область) Базар-Коргон (Джалал-Абадская область) Массы (Джалал-Абадская область) Паиз-Булак (Джалал-Абадская область) Кочкорка (Нарынская область) Жаны-Жол (Нарынская область) Телейкен (Ошская область) Кашгар-Кыштак (Ошская область) Нариман (Ошская область) ВЛКСМ (Ошская область) Фрунзе (Ошская область) Боконбаево (Иссык-Кульская область)

Стоит отметить, что абоненты компании в регионах Кыргызстана могут воспользоваться новым специальным предложением "Алга Интернет + O!TV", в рамках которого предоставляется мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/с без ограничения интернет-трафика и 130 ТВ-каналов на любой вкус. Абонентская плата тарифа "Алга Интернет + O!TV" составляет всего 750 сомов на 30 дней.

Клиенты мобильного оператора О! также могут смотреть мобильное телевидение со своего устройства, подключив один из тарифов новой линейки тарифов "Переходи на О!" или услугу O!TV. Интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV в сети О! не тарифицируется. Мобильное приложение О!TV можно скачать в маркетах PlayMarket и AppStore.

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

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